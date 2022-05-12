Болгария заявила, что купила газ у США дешевле, чем в России

Европа пытается адаптироваться к жизни без российского топлива. Первые два танкера со сжиженным газом из США для Болгарии прибудут в июне. В Софии уже заявили, что стоимость поставки ниже, чем у "Газпрома".

По мнению экспертов, отказаться от топлива из РФ можно только перейдя на альтернативные источники энергии. А это, по подсчетам Financial Times, обойдется минимум в 200 миллиардов евро за пять лет.

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