Центробанк России объяснил, с чем связано укрепление рубля

Укрепление рубля объясняется сокращением импорта из-за санкций. Это следует из нового доклада Центробанка о денежно-кредитной политике. При этом регулятор не ожидает отмены санкций как минимум до 2024 года.

В ЦБ уверены, что большую часть пути адаптации к ограничениям российская экономика пройдет к середине следующего года. К этому времени сформируются новые рынки сбыта и появятся заделы для локализации производств.

При этом эксперты не исключают роста безработицы из-за ухода крупных зарубежных компаний. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

