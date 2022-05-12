ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 12 мая на уровне 68,83 рубля

После майских праздников российская валюта укрепляется с новой силой. Первый день торгов после длинных выходных закончился существенным ростом рубля по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.

На 12 мая Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 68,83 рубля, евро – 72,63 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

