В ГД внесли законопроект о внешнем управлении для компаний, уходящих из РФ

В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении для иностранных компаний, уходящих из России. Это касается организаций, которые решили уйти без очевидных экономических причин.

Смогут ли потом такие компании вернуться на российский рынок? И не приведет ли внешнее управление к национализации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

