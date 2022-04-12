Магазины OBI могут открыться в России до конца апреля. Об этом сообщил представитель адвокатского бюро, причастного к сделке по продаже долей немецкой компании российскому инвестору.

По его словам, сейчас нужно актуализировать кассовые терминалы и убраться в помещениях. В остальном магазины готовы к открытию, так что это вопрос кратчайших сроков.

В России 27 хозяйственных магазинов OBI, в которых работают почти пять тысяч сотрудников. По словам юристов, несмотря на смену собственника, новый владелец планирует выполнить все текущие обязательства. Для закрытия сделки необходимо получить разрешение ФАС, на это может уйти пару месяцев. Но открыть магазины по закону можно и не дожидаясь этого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.