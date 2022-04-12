ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 13 апреля

Официальный курс доллара на 13 апреля – 79,63 рубля, евро – 86,79 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов приехать в Киев, если возникнет такая необходимость. Он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.

Антироссийская истерика дает о себе знать, но время все расставит на свои места, заявил президент РФ Владимир Путин.