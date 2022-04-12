В Москве обсудили помощь предпринимателям в условиях санкций

Помощь предпринимателям во время санкций обсудили на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва".

Город оказывает поддержку бизнесменам разных уровней – это и субсидирование аренды, и отсрочка платежей, а также продление контрактов. Все это нужно, чтобы максимально защитить предпринимателей в условиях жестких ограничений, в которых они оказались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.