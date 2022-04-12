Эксперт рассказал, может ли Германия отменить санкции против РФ из-за нехватки газа

Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что запасов газа Германии хватит лишь до начала осени, если Россия завтра отключит газ.

О том, что это значит и как меняется ситуация в Европе, рассказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.