В ГД внесен законопроект о внешнем управлении компаниями, покинувшими РФ

Представители партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из РФ. Речь идет об организациях, которые напрямую влияли на стабильность экономики, например в части критически важного производства, выпуска товаров первой необходимости или если были градообразующими.

Цены на препараты, не входящие в жизненно необходимые, за месяц колебались в пределах 12%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России начался сезон природных пожаров. Первые зафиксировали в Тюменской области.