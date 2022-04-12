Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8 с 4,1% из-за последствий конфликта на Украине.

Сообщается также, что рост должен ускориться до 3,2% в 2023 году, что близко к среднему показателю в 3% с 2010 по 2019 год.

