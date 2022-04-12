Эксперт рассказал, могут ли страны ЕС отменить санкции

В европейских государствах растут цены. Bloomberg пишет, что в Дании инфляция достигла максимума за последние 37 лет. Также отмечается, что цены на газ в ЕС снова выросли.

О том, могут ли европейские политики изменить свое отношение к санкциям под давлением населения, рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.