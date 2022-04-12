ЦБ разрешил банкам продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля

Россиянам разрешат покупать иностранную валюту с 18 апреля. Запрет на покупку наличной иностранной валюты в кассах банков ввели 9 марта. Предполагалось, что ограничение будет действовать до сентября. Однако ЦБ решил его ослабить раньше.

О том, сколько долларов и евро можно купить за раз и можно ли снять наличные с вклада в иностранной валюте, – в эфире телеканала Москва 24.