Эксперт рассказал, что будет с курсом иностранных валют в будущем

Доллар значительно вырос после отмены комиссии за операции с валютой. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Чирков рассказал, что будет дальше с курсом, и будет ли ЦБ пытаться укреплять рубль.

Эксперт также объяснил, могут ли японские санкции ухудшить экономическую ситуацию в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.