Рубль слабеет к доллару и евро на Московской бирже 12 апреля

Рубль на Московской бирже слабеет к доллару и евро. Доллар поднимается выше 80 рублей, евро находится на отметке 87 рублей.

Россия даст пропорциональный ответ на высылку шести российских дипломатов – посольство РФ.

Полотна Третьяковской галереи, которые задерживали на финской границе, вернули в целости и сохранности.

