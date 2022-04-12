Компания Nokia объявила об уходе с российского рынка. 12 апреля на официальном сайте появилось соответствующее заявление.

Там говорится, что дальнейшее присутствие в РФ просто невозможно. Поэтому за последние недели приостановили поставки, создание нового бизнеса. А также перенесли научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь компания уходит.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.