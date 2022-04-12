ЦБ России рассказал, в чем хранил большинство активов

Центробанк России рассказал, в чем хранил большинство активов. По состоянию на начало 2022 года наибольшую долю в золотовалютных резервах составляли евро – почти 34%, золото – около 21%, юани – 17%.

При этом на доллары США приходилось 10% от всех резервов Центробанка, на фунты и иены – по 6%. На другие валюты – менее 5%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

