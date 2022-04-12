Внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса – Гознак

Внедрение новых рублевых купюр не должно вызывать трудностей у банков и бизнеса. Об этом сообщил Госзнак.

Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

