Доллар вырос по отношению к рублю более чем на 4 рубля

Официальные курсы валют от ЦБ РФ прибавили в стоимости 12 апреля. Доллар по отношению к рублю вырос более чем на четыре рубля – до 79 рублей. Что касается курса евро, то эту валюту Центробанк оценил в 85,98 рубля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.