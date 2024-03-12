12 марта, 20:00Экономика
Новости часа: около 97 тыс рабочих мест появятся в Москве после строительства БЦ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся около 97 тысяч рабочих мест благодаря строительству бизнес-центров. Об этом сообщили в столичной мэрии.
На западе Москвы появится жилье по реновации в рамках программы развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В начале марта качество воздуха проверили в 31 районе Москвы. О результатах работы сообщили в департаменте природопользования.