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12 марта, 20:00

Экономика

Новости часа: около 97 тыс рабочих мест появятся в Москве после строительства БЦ

Новости часа: около 97 тыс рабочих мест появятся в Москве после строительства БЦ

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появятся около 97 тысяч рабочих мест благодаря строительству бизнес-центров. Об этом сообщили в столичной мэрии.

На западе Москвы появится жилье по реновации в рамках программы развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В начале марта качество воздуха проверили в 31 районе Москвы. О результатах работы сообщили в департаменте природопользования.

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