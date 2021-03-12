В России зафиксировали рост цен на бензин

92-й бензин продолжает дорожать – рост идет уже несколько недель. Только за первые семь дней марта стоимость литра увеличилась на 11 копеек. В Минэнерго это объяснили сезонным увеличением оптовых цен.

Так, по данным международной товарно-сырьевой биржи Петербурга, впервые с мая 2018 года тонна топлива стоит 55,75 тысячи рублей.



Чтобы сдержать подорожание, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить производство, чтобы бензина хватало всем желающим – ведь спрос на него растет. Кроме того, поможет этому и договоренность России наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.