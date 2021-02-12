Москвичам рассказали, из-за чего могут подорожать бананы

Бананы могут снова стать экзотикой. Из-за неурожая в Эквадоре российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке. Оптовые цены выросли почти на 40%.

Как все это отразится на простых покупателях? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.