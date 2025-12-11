Форма поиска по сайту

11 декабря, 12:15

Экономика

Компании в Москве могут получить льготные кредиты и офсетные контракты для развития

"Деньги 24": годовая инфляция в России опустилась ниже 6,5%

Собянин: промпредприятия привлекли около 300 млрд рублей при поддержке города

В России карты "Мир" с истекшим сроком годности будут работать постоянно

В Сбербанке дали прогнозы по основным экономическим показателям в России на 2026 год

Банки РФ договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать

"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о причинах отказа в кредитах россиянам

"Интервью": Андрей Дмитриев – о нейросети Сбера GigaChat

"Деньги 24": монобрендовые пункты выдачи заказов могут отменить в России

"Деньги 24": разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 84%

Столичные власти создали комплексную систему поддержки для развития промышленности. Она включает пять главных программ, среди которых льготные кредиты и офсетные контракты, гарантирующие сбыт продукции в обмен на инвестиции в производство.

Ярким примером служит современный завод в районе Бирюлево Западное открытый в 2022 году. Предприятие арендует землю у города за 1 рубль в год и пользуется налоговыми льготами. Это позволило заводу удвоить численность сотрудников.

Всего программа масштабных инвестпроектов помогла создать 10 новых производств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикагородвидеоИван ЕвдокимовАнна Макарова

