Компании в Москве могут получить льготные кредиты и офсетные контракты для развития

Столичные власти создали комплексную систему поддержки для развития промышленности. Она включает пять главных программ, среди которых льготные кредиты и офсетные контракты, гарантирующие сбыт продукции в обмен на инвестиции в производство.

Ярким примером служит современный завод в районе Бирюлево Западное открытый в 2022 году. Предприятие арендует землю у города за 1 рубль в год и пользуется налоговыми льготами. Это позволило заводу удвоить численность сотрудников.

Всего программа масштабных инвестпроектов помогла создать 10 новых производств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.