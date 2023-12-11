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11 декабря, 09:45

Экономика

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции

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Москвичи не останутся без яиц в новогоднем оливье и селедке под шубой. Россельхознадзор разрешил ввозить этот продукт из Турции.

Служба доверила поставки уже 21 предприятию. Но партии будут поставлять только после отбора проб на вредные и запрещенные вещества.

По данным Росстата, куриное яйцо за последний месяц заметно подорожало – в некоторых регионах РФ примерно на треть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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