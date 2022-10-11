Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 руб впервые с 7 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 рубля впервые с 7 июля. Кроме того, в ходе торгов европейская валюта превысила отметку 63 рубля впервые с 11 августа.

Более 400 тысяч человек переехали из аварийных домов в новые квартиры с 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года. Об этом рассказала гендиректор S7 Group Татьяна Филева.