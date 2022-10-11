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Новости

11 октября, 18:45

Общество

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 руб впервые с 7 июля

Новости часа: курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 руб впервые с 7 июля

"Деньги 24": ставки по ипотеке

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Новости часа: Путин сообщил, на что направлены действия РФ в сфере энергоресурсов

Новости часа: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Магазины "Иль де Ботэ" снова открыли в России

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

Новости часа: министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о действии ядерной доктрины

ЗАЭС начала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд – "Росэнергоатом"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс доллара на Мосбирже превысил отметку 64 рубля впервые с 7 июля. Кроме того, в ходе торгов европейская валюта превысила отметку 63 рубля впервые с 11 августа.

Более 400 тысяч человек переехали из аварийных домов в новые квартиры с 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года. Об этом рассказала гендиректор S7 Group Татьяна Филева.

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