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Экономика

Мировая цена на пшеницу увеличилась на 20% с начала 2022 года

Мировая цена на пшеницу увеличилась на 20% с начала 2022 года

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Мировые цены на пшеницу подскочили из-за ситуации с Украиной почти на 5%, а всего за 2022 год – почти на 20%. Также зафиксировали самый большой прирост стоимости с начала октября: один бушель – примерно 30 килограммов – стоит больше девяти долларов

Как написали в Bloomberg, после массированных ударов РФ на мировом рынке засомневались, смогут ли Украина и Россия вывозить зерно по Черному морю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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