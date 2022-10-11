Мировая цена на пшеницу увеличилась на 20% с начала 2022 года

Мировые цены на пшеницу подскочили из-за ситуации с Украиной почти на 5%, а всего за 2022 год – почти на 20%. Также зафиксировали самый большой прирост стоимости с начала октября: один бушель – примерно 30 килограммов – стоит больше девяти долларов

Как написали в Bloomberg, после массированных ударов РФ на мировом рынке засомневались, смогут ли Украина и Россия вывозить зерно по Черному морю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.