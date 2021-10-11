Новая сторублевая купюра поступит в обращение в РФ к концу 2022 года

Новая 100-рублевая купюра появится к концу 2022 года. Об этом сообщили в Центробанке.

На ней будут символы Москвы – Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня и главное здание МГУ. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.

По цветовой гамме новая купюра будет похожа на нынешние 100 рублей, но немного другого оттенка. Как ожидается, в ближайшие годы с новым дизайном выйдут и 50, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.