Центробанк проверит сведения о карточных переводах граждан

Центробанк заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту. По мнению регулятора, подобные транзакции могут быть небезопасными и банкам нужно внимательно следить за ними.

ЦБ разослал крупнейшим кредитным организациям запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по таким операциям. Пока речь о запрете переводов с карты на карту не идет, но специалисты предупреждают, что даже если банки просто начнут блокировать платежи, которые будут казаться им подозрительными, это создаст множество проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.