Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 07:45

Экономика

Оформление беспроцентных рассрочек изменится в России с 1 декабря

Оформление беспроцентных рассрочек изменится в России с 1 декабря

В России поставки красной икры увеличились почти на 20%

"Торги Москвы": продажа коммерческих объектов на городских торгах

"Деньги 24": ОСАГО стал самым популярным страховым продуктом у россиян

"Деньги 24": депутат Госдумы получил зарплату в цифровых рублях

"Деньги 24": эксперт рассказал о ситуации на валютном рынке после снижения курса рубля

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 85 рублей

"Деньги 24": эксперт рассказал, куда россияне вкладывают деньги

Эксперт предположил, что магазин Gloria Jeans на Тверской улице не окупал аренду

Эксперт рассказал, почему Gloria Jeans хочет закрыть магазин на Тверской улице

В России с 1 декабря изменится порядок оформления беспроцентных рассрочек. Новый закон сократит срок их действия до полугода. Штрафы за несвоевременную уплату будут ограничены не более 20% годовых от суммы долга. Комиссии и переплаты окажутся под запретом.

Вводится новое понятие оператор сервиса рассрочки. Им сможет быть банк или микрофинансовая организация с капиталом не менее пяти миллионов рублей. Такие операторы будут включены в специальный реестр, который будет вести Центробанк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика