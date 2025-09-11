Оформление беспроцентных рассрочек изменится в России с 1 декабря

В России с 1 декабря изменится порядок оформления беспроцентных рассрочек. Новый закон сократит срок их действия до полугода. Штрафы за несвоевременную уплату будут ограничены не более 20% годовых от суммы долга. Комиссии и переплаты окажутся под запретом.

Вводится новое понятие оператор сервиса рассрочки. Им сможет быть банк или микрофинансовая организация с капиталом не менее пяти миллионов рублей. Такие операторы будут включены в специальный реестр, который будет вести Центробанк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.