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11 сентября, 11:30

Экономика

Спрос на ипотеку на новостройки РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса

Спрос на ипотеку на новостройки РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса

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Спрос на ипотеку на новостройки в России может снизиться на 20%, если повысят минимальный размер первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин.

Ранее стало известно о том, что власти рассматривают ужесточение программ льготной ипотеки. Они планируют увеличить минимальный первоначальный взнос с 15 до 20%.

На данный момент в стране действует не менее пяти льготных государственных ипотечных программ, все они касаются исключительно покупки строящегося жилья: льготная (8% годовых), семейная (6%), IT, дальневосточная и сельская (последняя приостановлена).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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