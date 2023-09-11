11 сентября, 11:30Экономика
Спрос на ипотеку на новостройки РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса
Спрос на ипотеку на новостройки в России может снизиться на 20%, если повысят минимальный размер первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин.
Ранее стало известно о том, что власти рассматривают ужесточение программ льготной ипотеки. Они планируют увеличить минимальный первоначальный взнос с 15 до 20%.
На данный момент в стране действует не менее пяти льготных государственных ипотечных программ, все они касаются исключительно покупки строящегося жилья: льготная (8% годовых), семейная (6%), IT, дальневосточная и сельская (последняя приостановлена).
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