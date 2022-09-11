Министр экономики Германии предложил отказаться от подсветки билбордов

Министр экономики Германии Роберт Хабек предложил отказаться от подсветки билбордов. Однако владельцы рекламных щитов идею уже раскритиковали. Они заявили, что это не поможет сэкономить, потому что придется оснастить конструкции обогревателями. Ранее эту функцию выполняли приборы освещения.

Не встретила понимания у немцев инициатива Хабека по проверке систем отопления для ее оптимизации. На это государству придется потратить не менее двух лет и 10 миллиардов евро. Учитывая, что пока непонятно сколько в итоге можно будет сэкономить, идея кажется сомнительной.

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