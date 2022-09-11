Эксперты заявили о скором ослаблении рубля

В ближайшее время рубль начнет слабеть, уверяют эксперты. Чрезмерное укрепление отечественной валюты невыгодно для экономики, и в правительстве хотят взять курс под контроль.

Один из вариантов – покупка на бирже так называемой "дружественной" валюты, например, юаней.

Как это все повлияет на рубль? Какие значения будут в обменниках? И стоит ли сейчас закупать доллары и евро? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.