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11 августа, 19:30

Экономика

Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за II квартал 2023 года

Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за II квартал 2023 года

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Росстат представил предварительную оценку роста экономики России за второй квартал 2023 года. Отмечается, что в годовом выражении рост ВВП ускорился с 1,9 до 4,9% в первом квартале 2023 года.

Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала предыдущего года по предварительной оценке составил 104,9%, сообщает ведомство. Предварительная оценка ВВП основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

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