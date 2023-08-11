Новости часа: Центробанк РФ не исключает снижения цели по инфляции до 3%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ не исключает снижения цели по инфляции до 3%. Ранее в ЦБ заявили, что реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%.

Москвичей ждут дождливые выходные, 12 и 13 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Почти 150 человек эвакуировали из подтопленных паводком районов Приморья. Об этом рассказали местные власти.