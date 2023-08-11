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17:30

Общество

Новости часа: Центробанк РФ не исключает снижения цели по инфляции до 3%

Новости часа: Центробанк РФ не исключает снижения цели по инфляции до 3%

ЦБ РФ выпустил официальные курсы валют на 12–14 августа

Курс евро превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

Суши и роллы могут подорожать в РФ на 25%

Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Цены на нефть достигли 88 долларов за баррель впервые с января

ЦБ РФ не будет покупать китайские юани в рамках бюджетного правила из-за падения рубля

"Деньги 24": эксперты рассказали, как формируется пенсия в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ не исключает снижения цели по инфляции до 3%. Ранее в ЦБ заявили, что реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%.

Москвичей ждут дождливые выходные, 12 и 13 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Почти 150 человек эвакуировали из подтопленных паводком районов Приморья. Об этом рассказали местные власти.

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