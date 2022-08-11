Новости последнего часа: Siemens закрыл 3-й квартал 2022 года с убытком в 1,5 млрд евро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Siemens закрыл третий квартал этого года с убытком около 1,5 миллиарда евро. Об этом заявил концерн.

"Автоваз" планирует с конца августа возобновить поставку автомобилей с подушками безопасности. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

С начала года подмосковную Коломну посетили около миллиона туристов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.