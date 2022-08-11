Производство кормов для домашних животных в РФ выросло на 8%

Производители кормов для животных сокращают ассортимент. Например, компания Purina сообщила, что не будет выпускать и продавать в России корма Friskies и Gourmet. Причина – логистические трудности. Аналогичная мера коснется и других брендов

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, производство кормов для домашних животных в России активно развивается. В 2021 году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего – на 8%. Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны.

Уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям дальше расширять ассортимент и наращивать мощности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.