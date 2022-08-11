Онлайн-продажи в РФ выросли в 1,5 раза в 2022 году

Онлайн-продажи в России в этом году выросли в полтора раза. Связано это с сокращением ассортимента торговых центров, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли.

В основном в сети покупают электронику и бытовую технику. На этот сегмент приходится 22% всех продаж. Около 18% – это мебель. Далее следуют одежда и обувь, продукты и товары для красоты и здоровья. Общий объем продаж вырос до 2,3 триллиона рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.