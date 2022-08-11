Депутаты предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс рублей

Депутаты предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы 11 августа.

Авторы инициативы посчитали, что нужно поторопиться, пока не утвержден бюджет на 2023 год. Они уверены, что повышение МРОТ поможет сгладить последствия инфляции и снизит уровень бедности. А потребуется на все это, по расчетам депутатов, дополнительно 1 триллион 150 миллиардов рублей. Если предложение примут, то новый минимальный размер начнет действовать уже с 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.