Новости последнего часа: в Херсонской области появилась возможность безналичного расчета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе появилась возможность безналичного расчета.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что в республике захватили белорусских диверсантов, которые планировали теракт.

Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил, что результаты выборов главы британской Консервативной партии станут известны 5 сентября.

