Новости последнего часа: курс доллара по итогам понедельника опустился ниже 59 рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс доллара по итогам понедельника опустился ниже 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Автобусный рейс в Геленджик запустят с автовокзала "Саларьево" с 23 июля, сообщили в департаменте транспорта.

Питьевую воду начали раздавать еще на семи станциях метро из-за жары, рассказали в Дептрансе.