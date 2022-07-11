Новости последнего часа: курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 60 рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 60 рублей впервые с 5 июля. Это следует из данных торгов.

Понедельник, 11 июля, в Москве стал самым жарким с начала лета. Об этом заявило Московское метеобюро.

Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана намечена на ближайшее время. Об этом сообщили в Кремле.