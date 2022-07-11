Организация по защите прав потребителей подала иск против IKEA

На мебельную компанию IKEA подали в суд. Инициатор иска – "Общественная потребительская инициатива". Компанию обвинили в том, что она лишила россиян гарантии на товары, распродавая остатки.

По мнению юристов, товары следовало хранить для возврата или обмена. По закону, компания должна предоставлять двухлетнюю гарантию на свои товары. Например, на встраиваемую технику. А в некоторых случаях гарантия может доходить даже до 10 лет. Вместо этого IKEA уменьшила гарантийный срок до двух месяцев. Такое решение – прямое нарушение прав потребителей в России, подчеркнули юристы.

Чем может закончиться это судебное разбирательство? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.