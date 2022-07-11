Картофель фри и по-деревенски может пропасть из некоторых ресторанов "Вкусно – и точка"

Картофель фри и по-деревенски может пропасть из меню в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка". Как объяснили владельцы, это связано с небогатым урожаем картофеля, а также с невозможностью импортировать продукцию.

Однако в Минсельхозе заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, дефицита нет. О ситуации с картофелем – в эфире телеканала Москва 24.