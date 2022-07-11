Новости последнего часа: IKEA не удалось возобновить онлайн-распродажу в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, IKEA не удалось возобновить онлайн-распродажу после паузы в выходные. Сайт снова не работает. Об этом заявили пользователи.

На ЦКАД около Ленинградкого шоссе сформировался огромный затор. Там после аварии сгорела фура, сообщили в МЧС.

В России закупают оборудование для выявления заболеваний у новорожденных. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.