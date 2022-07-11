"Общественная потребительская инициатива" подала иск на IKEA за нарушение прав клиентов

На IKEA подали в суд. Инициатор иска – "Общественная потребительская инициатива". Компанию обвинили в том, что она лишила россиян гарантии на товары, распродавая остатки.

По мнению юристов, товары следовало хранить для возврата или обмена. Вместо этого IKEA уменьшила гарантийный срок до двух месяцев. Как специалисты оценили перспективы судебного разбирательства? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.