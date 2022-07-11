Картофель фри может исчезнуть из меню в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка"

В некоторых ресторанах сети "Вкусно – и точка" не будет картофеля фри и картошки по-деревенски. В компании это объяснили плохим урожаем, а также тем, что сейчас нет возможности импортировать продукцию.

При этом в Минсельхозе заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, дефицита нет. В Картофельном союзе считают, что компания скорее всего не смогла договориться с поставщиками овощей.

Так что же происходит с картофелем? Вернется ли он в рестораны? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.