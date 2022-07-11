Mercedes может продать свой бизнес в РФ – СМИ

Mercedes-Benz может продать свой склад и дилерский центр в России местной компании. Об этом заявил "Коммерсант". В числе возможных покупателей дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус" называются дилеры "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мейджор". После того, как сделка состоится, автопроизводитель перестанет работать в России напрямую, сообщают источники.

Предварительно, продажа будет происходить через торги. Завод в подмосковном Есипове в сделку не войдет. Он и сейчас не работает. Впрочем, компания пока рассматривает варианты, а конкретных решений пока нет. О приостановке производства машин в Подмосковье Mercedes-Benz заявила в марте, тогда же машины перестали поставлять на российский рынок из-за границы.

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