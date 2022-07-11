Импорт лосося из Чили и Фарерских островов в РФ сократился в 6 раз из-за санкций

Лосось из Чили и Фарерских островов теперь будет редко появляться в России. Из-за санкций импорт оттуда сократился почти в шесть раз.

Эти поставки закрывали около 80% от общего объема потребления в стране. Ретейлеры и рестораторы уже ищут замену.

Получается ли у них это сделать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.