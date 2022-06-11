Цены на перевозки товаров по России резко упали. Потребители радуются, а вот перевозчики встревожены.

Такими темпами, по мнению экспертов, грузовые компании скоро станут банкротами. Переживают и владельцы автосалонов – поставки новых машин практически прекратились. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.





