В Крым начали возить черешню из Мелитополя. Поставки возобновили спустя 8 лет.

Глава временной администрации Мелитопольского района рассказал, что сады черешни там занимают около 2 тысяч гектаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.