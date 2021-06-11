Экономист рассказал, чего ждать после повышения ключевой ставки

Центробанк в пятницу может повысить ключевую ставку до 5,5%. Чего ждать после повышения?

Экономист Евгенией Надоршин рассказал, как это отразится на ценах в магазинах и на развитии бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.